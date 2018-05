Il Milan cambia rotta sul mercato: stop ai giovani, ora si punta a giocatori maturi e con carisma. E' questa l'indiscrezione che filtra dall'assemblea dei soci a casa Milan sulla linea che adotterà la società rossonera nella prossima campagna acquisti: gettate le basi la scorsa estate e costituito un nucleo 'verde' che possa essere l'ossatura della squadra negli anni a venire (Calabria, Romagnoli, Locatelli, Cutrone ai quali si sono aggiunti Kessie e Conti per citarne alcuni), alla rosa servono ora elementi d'esperienza e di personalità per andare a colmare quelle lacune mostrate dal gruppo in questa stagione, sia sotto la gestione Montella che quella di Gattuso. Le prime mosse, in questo senso, confermano la linea intrapresa da Fassone e Mirabelli: già bloccati gli ingaggi a parametro zero di Ivan Strinic (classe '87) e Pepe Reina ('82), c'è curiosità ora per le scelte relative a mezz'ala, esterno offensivo e centravanti, le tre priorità del mercato estivo.



ATTACCO: CORSA A DUE - L'attesa dei tifosi è soprattutto per l'attacco: Kalinic e André Silva non hanno convinto a pieno e rischiano la cessione, il solo Cutrone non basta e quindi si lavora per regalare a Gattuso un nuovo numero nove. Le ultime indiscrezioni da Casa Milan restringono la lista dei candidati (tagliate soluzioni suggestive e futuribili come Moussa Dembele del Celtic) e spicca il nome di Edin Dzeko: 32anni compiuti lo scorso marzo, il bosniaco, che ha trascinato la Roma alle semifinali di Champions League, è un vecchio pallino dei rossoneri e in particolare ha il forte gradimento di Mirabelli e di Gattuso. Lasciare i giallorossi al termine della stagione non è escluso, anche serviranno non meno di 30-35 milioni di euro per convincere Monchi, e da parte sua Dzeko non ha mai nascosto la sua passione per il Milan e il suo grande ex Shevchenko. Dzeko il primo candidato, ma come il bosniaco resta forte la candidatura di Andrea Belotti. Non ingannino la carta d'identità e i 25 anni da compiere a dicembre, per la dirigenza del Milan il Gallo è un giocatore già maturo, grazie anche alle esperienze internazionali con la Nazionale e alla fascia di capitano del Torino che ormai porta al braccio da più di un anno (marzo 2017 la prima volta). Anche qui il feeling tra il giocatore e i rossoneri è noto, come anche l'apprezzamento di Gattuso nei suoi confronti: il tecnico recentemente ha speso parole al miele per Belotti e certamente accoglierebbe a braccia aperte il suo arrivo. In questo caso, però, l'ostacolo principale è costituito dalle alte richieste di Cairo: oltre 50 milioni di euro per il solo cartellino, ma se ci saranno spiragli e conti (e sanzioni Uefa) lo permetteranno allora il Milan proverà un nuovo assalto al nove granata. E la linea su Belotti potrebbe condizionare anche le scelte per l'esterno offensivo, tenendo in gioco gli esperti ma non 'vecchi' Berardi e Depay (al netto dei loro costi) a discapito di giovani scommesse come Saint-Maximin, così come anche per il centrocampo (dove resiste il nome di Wilshere). Il Milan traccia il prossimo mercato: esperienza e personalità, così vogliono rafforzarsi i rossoneri.



@Albri_Fede90