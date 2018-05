E sono 3. Nelle ultime 3 partite. Due settimane fa la botta da fuori contro il Palermo, una settimana fa inserimento più diagonale che ha steso la Pro Vercelli e oggi... beh, oggi il gioiello su punizione che ha mandato ko il Foggia. Aveva pareggiato Mazzeo, ha segnato lui un minuto dopo, al 94esimo. Leo Stulac si è preso il Venezia e Venezia ringrazia. Scovato da Perinetti, il centrocampista classe '94 arrivato dall'FC Koper nell'estate del 2016 si è rivelato come uno dei giocatori più interessanti dell'intera Serie B. Pirlo come idolo, Bentivoglio come prezioso consigliere, nel ruolo di regista nel 3-5-2 di Inzaghi si è esaltato esaltando la squadra. E quel contratto in scadenza fa gola a diversi club di Serie A.



INCONTRO COL GENOA - Perinetti lo ha portato in Italia, Perinetti lo vuole portare a Genoa. Settimana prossima ci sarà un incontro tra l'entourage del calciatore e la dirigenza del Grifone, che si è mossa per prima e può contare, ovviamente, sugli ottimi rapporti del proprio direttore generale con gli agenti del ragazzo e con il ragazzo stesso. Samp battuta nel derby per Stulac, ma c'è un altro pericolo per il Genoa.



OCCHI ALL'ATALANTA - Rossoblù in pole, ma attenzione all'Atalanta. Già, perché i nerazzurri ci stanno pensando, lo hanno messo nel mirino e lo studiano: priorità al Genoa, ma il club orobico è in agguato. Stulac per il momento segna e attende: nel suo destino c'è la A, ma vuole provare a portarci anche il Venezia. E la promozione diretta è lì, a due punti...



