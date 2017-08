Il presente di Stefano Sturaro è costellato da numerosi interessamenti, dovuti alle qualità mostrate in questi anni alla Juventus e all'esperienza maturata anche in campo internazionale. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, la Fiorentina, che si fece avanti circa un mese fa, non ha riallacciato per il momento i contatti con l'entourage del giocatore, mentre in Italia tra le squadre che stanno cercando il centrocampista con più insistenza ci sono Genoa e Atalanta, intenzionate a prenderlo con la formula del prestito secco, magari per permettergli di aumentare il minutaggio in vista del Mondiale del prossimo anno. La Juventus e Massimiliano Allegri però non vorrebbero privarsi di Sturaro: vedremo se in questi ultimi giorni di mercato ci saranno ulteriori sviluppi.