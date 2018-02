A gennaio si è molto parlato di un suo probabile arrivo a Milano ma alla fine Daniel Sturridge si è accasato al West Bromwich, anche perché Eder ha preferito non muoversi da Appiano Gentile e a quel punto Spalletti non ha voluto riempire altre caselle in attacco. Ma in Inghilterra un nuovo guaio muscolare potrebbe frenare l'ex Liverpool, uscito dal campo per un guaio muscolare. L'ennesiamo di una serie sfortunata di problemi fisici che negli ultimi quattro anni hanno spesso costretto la punta a restare lontano dai campi di gioco.