Mercoledì 18 gennaio inizia il torneo Sudamericano Sub 20 in Ecuador, dove si disputa la 28esima edizione. Si parte con Colombia-Paraguay ed Ecuador-Brasile, inserite nel girone A insieme al Cile. A riposo come la Bolivia nel girone B, che giovedì mette di fronte Uruguay-Venezuela e Argentina-Perù. Le quattro semifinaliste si qualificheranno al Mondiale Under 20, che si disputerà dal 20 maggio all'11 giugno in Corea del Sud. Due anni fa vinse l'Argentina, trascinata da Angel Correa e dai gol del figlio del Cholo, Giovanni Simeone, ora al Genoa.



VETRINA DI MERCATO - Questa manifestazione è un'occasione da non perdere per i principali club europei, che inviano i propri scouts sperando di scovare i talenti del futuro tra i classe 1997, 1998 e 1999. In passato dal Sudamericano Sub 20 sono usciti tanti assi: da Maradona a Neymar passando per i vari Romario, Bebeto, Francescoli, Riquelme, Ronaldinho, Tevez, Adriano, Messi, Cavani e Pato.



BENTANCUR FAVORITO - Oltre ai soliti Brasile e Argentina, tra le favorite c'è l'Uruguay del promesso sposo juventino Rodrigo Bentancur, regista del Boca Juniors. Con lui giocano l'ala Nicolas Schiappacasse (già acquistato dall'Atletico Madrid) e l'attaccante del Danubio, Joaquin Ardaiz, seguito da Fiorentina e Sampdoria.



ARGENTINA E BRASILE - I campioni in carica dell'Argentina puntano sull'estro del fantasista Ezequiel Barco (Independiente) e sulla 'garra' del mediano Santiago Ascacibar, in forza all'Estudiantes di Veron. Il Brasile mette in mostra due terzini fluidificanti: a destra lo juventino Rogerio e a sinistra Guilherme Arana (Corinthians), da tempo sul taccuino dell'Inter. A centrocampo c'è Caio Henrique, già preso dall'Atletico Madrid, in attacco Richarlison del Fluminense.



ECUADOR E CILE - Come outsider occhio ai padroni di casa dell'Ecuador con l'ala atalantina Bryan Cabezas e il portiere José Gabriel Cevallos, fratello dell'ex juventino e figlio del portiere che affrontò l'Italia al Mondiale 2002. Senza dimenticare il Cile di Jeisson Vargas (Estudiantes) e Gabriel Suazo (Colo Colo), considerati in patria gli eredi di Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Il tempo è tutto dalla loro parte.