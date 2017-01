Danijel Subašić ha parlato, stando a quanto riportato da Goal.com, di Zlatan Ibrahimovic; il portiere del Monaco ha sostenuto che con lo svedese in rosa la squadra del principato avrebbe sicuramente vinto il campionato lo scorso anno: ''Non tutti amano Ibra, ma non si può non rispettarlo. Ha dei numeri incredibili in Inghilterra e li aveva anche in Francia. La scorsa stagione il Psg ha vinto il campionato con 30 punti di vantaggio ma se Ibrahimovic avesse giocato al Monaco avremmo vinto noi''.