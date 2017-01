La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. Il Forlì piazza il colpo Succi (Chennaiyin) in attacco. Donnarumma (Lecco) e Ambrosini (Como) verso Mantova. Il Parma in pressing per Munari (Cagliari). Gargiulo (Empoli) va a Prato. Tris Pontedera: in arrivo Montella (Pisa) e il duo Spighi-Grassi dalla Spal. Ancona attivissimo. Il sogno è il ritorno di Surraco (Ternana). Trattative aperte per Liviero e Del Sante (Juve Stabia) e per il portiere Anacoura (Casertana). Sarno vuole lasciare il Foggia che ha preso Deli (Paganese). Il Taranto cerca l’esterno sinistro difensivo del Torino Primavera Alessio Benedetti e il portiere Nikita Contini (Carrarese). Il Fondi ha preso Mattia Cecconello, svincolatosi dalla Lucchese.