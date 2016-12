In una lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo Marca, il milanista Suso ha tirato le somme del suo 2016, parlando anche del suo passaggio in maglia rossoblu: "Il prestito al Genoa è stato molto importante - ha affermato il trequartista iberico - in Italia la gente non mi conosceva molto perché al Milan non avevo giocato molto. In quei mesi ho dimostrato di poter giocare ad un buon livello e fare buone cose, importanti".



Sempre a proposito della sua permanenza con la maglia del Grifone, Suso ha poi sottolineato i meriti di Gian Piero Gasperini nel suo percorso di crescita: "Non ho mai corso così tanto in vita mia come nel periodo passato al Genoa - ha proseguito il l'attuale numero 8 rossonero. Non avrei mai pensato si potesse lavorare così tanto e credo che quest'anno si vedano i frutti di quel lavoro. Il Mister Gasperini mi ha dato fiducia nonostante arrivassi da un momento non felice e ha saputo prendere il meglio da me".