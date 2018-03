Il portoghese A Bola riporta le parole del commissario tecnico della Svezia Janne Andersson. Il ct ha commentato il possibile ritorno in nazionale per il Mondiale di Zlatan Ibrahimovic.



Queste le sue parole: " Se i giocatori cambiano idea dovrebbero farmelo sapere. Quindi avremo un confronto, è un fattore positivo che tutti vogliano giocare il Mondiale ma questo non cambia il mio punto di vista. Rispetto la sua decisione, vedremo in futuro eventuali sviluppi".