Sam Clucas dello Swansea rischia il licenziamento per un'esultanza: brutta tegola per gli Swans, reduci da sette punti che li hanno rilanciati in ottica salvezza, con il pari sul campo del Newcastle e le vittorie ottenute contro Liverpool e Arsenal. Il centrocampista classe 1990, arrivato in Galles questa estate dopo le due stagioni con la maglia dell'Hull City, è finito nel mirino della critica dopo la doppietta rifilata ai Gunners: Clucas ha infatti celebrato il suo gol congiungendo pollice e indice a formare un cerchio, per poi portarselo davanti all’occhio.



LOGO DI UN BLOG PORNOGRAFICO - Un gesto fatto per simulare il logo del Simply Loveleh Brotherhood, un blog dai contenuti pornografici seguito da decine di migliaia di persone in tutto il Regno Unito e reso celebre da una sorta di “voce narrativa”, che durante le scene di sesso racconta, con ironia ed estrema schiettezza, ogni tipo di particolare. La stessa cosa era avvenuta anche a dicembre, protagonisti questa volta i due giocatori del Southampton Charlie Austin e Jack Stephens. Lo Swansea non l'ha presa bene: "Parleremo con lui privatamente per capire meglio le sue intenzioni e e ne approfitteremo per ricordare a tutti le proprie responsabilità. Condanniamo con tutto il cuore il degrado delle donne e crediamo che i diritti, la dignità e il valore individuale di ognuno debbano essere rispettati".