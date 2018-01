Sono tante le squadre interessate a Nico Gaitan, esterno dell'Atletico Madrid. Tra queste figurano Inter, Boca Juniors, Sporting Lisbona e Fenerbahce ma, secondo quanto riferito dal Sun, è lo Swansea la squadra più vicina all'argentino.

Il tabloid inglese rivela infatti che i gallesi sono pronti a tutto per arrivare all'ala ex Benfica, per il quale si è scomodato il presidente Jenkins in persona, arrivato ad offrire un contratto di quasi 6 milioni di sterline all'anno.

La trattativa con i colchoneros sarà impostata sulla base di un prestito di 6 o 18 mesi, e non sembra complessa in quanto Simeone ha oramai accantonato il giocatore.