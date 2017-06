Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, fa il mercato dei bianconeri. Ai microfoni de ilBiancoNero.com (leggi qui l'intervista completa) si sofferma in particolare sulle due situazioni più attuali: Steven N'Zonzi e Leonardo Bonucci.



N'ZONZI - "È un ottimo giocatore, un martello in mezzo al campo. Può giocare nei due, può giocare basso e davanti alla difesa. E’ un giocatore importante, di forza e geometrie. La Juve non ha in rosa un giocatore così poi Marotta e Paratici non sbagliano un acquisto da vent’anni e se vanno sicuri su quell’obiettivo è perché hanno individuato il profilo adatto. In mezzo al campo si sente uno come N’Zonzi".



BONUCCI - "Non vedo un Bonucci scarico e stanco a me dà la sensazione che siano tutti affamati per provare a vincere la Champions. Io vedo ancora Bonucci saldamente al comando di questa difesa, se lui non ha più gli stessi stimoli è giusto che guardi altrove ma non mi da la stessa sensazione che mi dava Pogba la scorsa estate. Bonucci è troppo importante per questa squadra. Lui lo sa dà solo: se non ha quella voglia e quella fame nel preparare anche le partite con le più piccole allora è giusto che provi a fare questa esperienza. Personalmente però non vedo queste crepe.