Probabilmente l'avrete già notata fra le tante modelle del momento - difficile vederla e dimenticarla - si chiama Tanya Mityushina, è testimonial di Victoria’s Secret ed Intimissimi, bionda con due occhi da paura tra il verde e il blu e misure 88-61-88 che rasentano la perfezione.

Altra peculiarità: è pazza di Cristiano Ronaldo, tanto da non curarsi del fatto (un piccolo particolare in fondo) che il portoghese sia felicemente fidanzato con Georgina Rodriguez, dalla quale, tra l'altro, ha da poco avuto la figlia Alana Martina.

La fantastica 25enne russa non fa infatti mistero della sua 'passione' per Cristiano quando racconta in un'intervista a TMZ, sito web di gossip, che a suo avviso l'attaccante del Real Madrid è il 'ragazzo perfetto' con il quale vorrebbe avere un appuntamento, nonostante sia già fidanzato...



Forte di cotanta bellezza che la contraddistingue, Tanya pare davvero convinta di avere in possesso tutte le giuste armi per sedurre CR7... giudicate voi stessi!