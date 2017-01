Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium prima della partita che i biancocelesti giocheranno contro il Crotone; l'albanese ha analizzato la situazione della squadra dopo la pausa invernale: ''Dopo la sosta le condizioni della squadra sono sempre un interrogativo, ma siamo a buon punto. Dovremo essere attenti, basta vedere la partita del Napoli di ieri sera. Luis Alberto e Lombardi? Sono contento, per un giocatore vuol dire tanto avere una possibilità di dimostrare le proprie qualità e oggi entrambi avranno la loro occasione. Ci sono anche altri giovani di valore come Murgia, Cataldi o Strakosha''.



QUESTIONE KEITA - Tare si è poi soffermato sulla situazione di Keita, che è ai ferri con la società, e sul mercato di gennaio: ''Keita? Il fatto di essere al centro dell’attenzione fa sempre parte del gioco. Non c’è niente di concreto da poter essere preso in considerazione, è un giocatore della Lazio a tutti gli effetti. Non faccio nomi e non commento le dichiarazioni di Inzaghi. Con i se e i ma, non si va da nessuna parte. Saranno tre settimane lunghe e, se ci dovessero essere movimenti in uscita, prenderemo in considerazione di fare qualcosa in entrata''.