Non sappiamo se sia un caso o meno, sta di fatto che da quando è arrivato Sportiello alla Fiorentina, le prestazioni di Ciprian Tatarusanu sono molto migliorate: "Tutti quelli con cui lavoro sanno che mi sono sempre comportato con grande professionalità - ha risposto in maniera secca il portiere rumeno al Corriere dello Sport-Stadio - Il mio unico obiettivo è fare sempre meglio, senza limiti. Se avessi avuto qualche dubbio magari me ne sarei andato prima che Marco fosse arrivato. Fischi sui miei rinvii? Certo, anche perché giustamente i nostri tifosi sono esigenti. Ma se nell'arco di una partita giochi 50 palloni e ne sbagli 2 va bene. La percentuale è comunque ampiamente positiva. Venivo criticato anche alla Steaua Bucarest, eppure lì vincevo tutto".



Tatarusanu è dato per partente, ma l'estremo difensore fa capire che non è propriamente di questo parere: "L'unica cosa di cui sono certo è che io voglio vincere qualcosa a Firenze. Coppa Italia o Europa League? Non faccio distinzioni, anche perché si tratta di traguardi comunque più alla portata. Per vincere lo scudetto, invece, è un pochino più complicato".



Infine su Kalinic rileva: "Dopo quel "no" ai cinesi ha fatto ancora più gol e a noi piace così. Ha dimostrato che anche a lui le vicende di mercato neppure lo toccano".