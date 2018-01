, commissario della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa delle trattative per la cessione dei diritti tv: “Forse oggi qualche buona notizia ve la possiamo dare anche perché se aspettavamo gli assist del sistema Italia per sponsorizzare il calcio italiano ci voleva un po'. Siamo a 950 milioni di euro per i diritti tv e quindi questo vituperato calcio italiano non è poi così mal messo. Con le royalties si arriverà anche al miliardo più i 400 milioni dei diritti internazionali e la Coppa Italia per cui penso sia stato fatto un ottimo lavoro a livello commissariale. L'adeguamento dello statuto ai principi formatori, siccome contano i fatti io i fatti li ho dati alla stampa e sono stati pubblicati e non ci sono commenti da fare perché sono statici. Il problema è l'interpretazione che il consiglio ha voluto dare per la quale ho preteso un pronunciamento di cui ora vi leggo la delibera che è stata adottata sull'articolo 9.6 precisando che il consiglio del commissario era ed è quello di ottemperare perché questo non è un organo monocratico che non può governare senza l'assemblea. Questa è la delibera: Preso atto della lettera del Coni del 24/01 del 2018 riserva nel termine fissato dal Coni di valutare la legittimità e la compatibilità giuridica dell'eventuale modifica dell'articolo 9.6 in relazione a quanto già previsto dallo statuto e dalle normi vigenti. Su questo argomento non ho altro da aggiungere. La governance è stata rinviata perché oggi i temi erano caldi sotto altri aspetti”.