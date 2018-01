Tegola per Luciano Spalletti: l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi ha infatti accusato un risentimento muscolare che lo ha costretto a lasciare anzitempo la seduta di allenamento ad Appiano Gentile.



A BREVE GLI ESAMI, CROTONE IN DUBBIO - Si attendono aggiornamenti, al momento è in dubbio la sua presenza sabato contro il Crotone. L'argentino si è fermato subito e ora si sottoporrà ai controlli del caso, solo dopo i primi accertamenti potrà essere fatta una prima diagnosi e ipotizzati i tempi di recupero. Intanto è in forte dubbio la sua presenza per la prossima partita di campionato, sabato contro il Crotone: Eder è in preallarme, è lui il vice Icardi per Spalletti.