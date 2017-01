Non arrivano buone notizie per Paulo Sousa perché si ferma Nikola Kalinic. Questo il comunicato della Fiorentina sul giocatore: 'L'atleta Nikola Kalinic ha oggi eseguito accertamenti diagnostici al ginocchio destro a seguito delle multiple contusioni subìte nel corso della gara di ieri. Si escludono lesioni tuttavia sarà necessaria la rivalutazione clinica nei prossimi giorni data la intensa attuale sintomatologia dolorosa'. Kalinic salterà sicuramente la gara contro il Pescara di mercoledì ma la sua presenza è in dubbio anche per la trasferta contro la Roma