Secondo quanto riporta SportMediaset nel caso in cui il Milan non riuscisse a riscattare Deulofeu si fionderebbe su Cristian Tello, attualmente in prestito dal Barcellona alla Fiorentina. I viola, scrive sempre Mediaset, sembrano intenzionati a riscattare Tello ma ogni decisione verrà presa con il nuovo allenatore. Se la Fiorentina non lo riscattasse ecco pronto il Milan per Tello.