Il futuro di Cristian Tello è ancora tutto da decidere. La Fiorentina può riscattarlo a fine stagione dal Barcellona ma ancora non ci sono le idee chiare in proposito. Intanto il calciatore, attraverso il suo procuratore, José Maria Orobitg, fa giungere il suo messaggio d'amore alla società: "Tello è felice alla Fiorentina e sarebbe contento di poter continuare a giocare a Firenze" le dichiarazioni sono state rilasciate a La Nazione.



Ma l'agente avvisa anche di aver "ricevuto alcune chiamate di interessamento da alcuni club europei e anche da uno italiano". Che si tratti del Milan? Possibile, perché le indiscrezioni in questo senso ci sono già state in passato, ma anche il Torino non è da escludere.