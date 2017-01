In Serie B la Ternana comunica che il signor Danilo Pagni sarà il nuovo direttore sportivo.

Una scelta voluta dall’allenatore Carbone e condivisa dalla società, dopo il recente prolungamento di contratto, nel segno della continuità.



In arrivo c'è Roberto Insigne in prestito dal Napoli. Un altro obiettivo per l'attacco è Monachello, ora al Bari, ma di proprietà dell'Atalanta. Invece per la difesa nel mirino c'è il giovane terzino del Pescara, Vitturini.