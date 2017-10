E 2. Messi e Neymar colpiti e affondati. Cristiano Ronaldo rivince il premio "The Best FIFA Men's Player", che si era già aggiudicato alla prima edizione dell'anno scorso. L'attaccante portoghese del Real Madrid è stato votato da rappresentati di media, tifosi, commissari tecnici e capitani delle nazionali: ciascun gruppo conta per il 25%.



Questo rinonoscimento al miglior giocatore al mondo è nato con lo scopo di dare continuità al "FIFA World Player of the Year", che era stato fuso con il "Pallone d'oro" di France Football nel 2010 dando vita al Pallone d'oro FIFA, assegnato per sei anni fino al 2015. La cerimonia di premiazione è andata in scena questa sera a Londra.



NELLA GALLERY TUTTI I VINCITORI DEI PREMI CON I COMPLIMENTI DI ALCUNI COLLEGHI ILLUSTRI



Puskas Award (gol più bello): Olivier Giroud (Arsenal).

Miglior allenatore: Zinedine Zidane (Real Madrid).

Miglior portiere: Gianluigi Buffon (Juventus).

Migliori tifosi: Celtic (Scozia).

Miglior allenatrice: Sarina Wiegman (Olanda).

Premio Fair Play: Francis Kone (Togo).

FIFPro World 11: Buffon; Dani Alves, Sergio Ramos, Bonucci, Marcelo; Kroos, Modrid, Iniesta; Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar.

Miglior calciatrice: Lieke Martens (Olanda).

Miglior calciatore: Cristiano Ronaldo (Real Madrid).