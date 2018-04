Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato una nuova inchiesta che sta coinvolgendo, e in particolare l'ex ad rossoneroe l'ex-patron nerazzurro, in merito a plusvalenze sospetto su giovani scambiati con il). Oggi secondo la Gazzetta dello Sport l'ipotesi più probabile per questa inchiesta è l'archiviazione, senza contare che è vicino anche il termine per la prescrizione dei fatti.Un'inchiesta sulle plusvalenze, sempre secondo la rosea, aveva toccato Inter e Milan 10 anni fa (bilanci 2003-2004), ma alla fine le indagini furono archiviate perché secondo i magistrati il mercato dei calciatori sarebbe determinato da elementi non controllabili in anticipo.Proprio per questa ragione anche l’attuale filone potrebbe finire presto in una bolla di sapone (c’è pure la prescrizione in agguato). Il presidente Thohir è difeso dallo studio Clifford Chance; Galliani è assistito dagli avvocati Leandro Cantamessa e Niccolò Ghedini (legale storico di Silvio Berlusconi). L’inchiesta è a un bivio: se dovesse andare avanti il pm potrebbe estendere le contestazioni pure a Inter e Milan per via della legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle imprese (e in questo caso la prescrizione non potrebbe esserci).