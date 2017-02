Giornata particolare per i fratelli Cannavaro: Fabio, con il suo Tianjin Quanjian, ha sfidato in amichevole il Sassuolo di Paolo. Vittoria neroverde, sorrisi e abbracci tra i due, che si sono fatti ritrarre in una foto postata dal difensore su Instagram. Luca Cigarini, compagno di Paolo ai tempi di Parma e ora alla Sampdoria, ha così commentato: "Paolo, puoi chiedere a Fabio se ha bisogno di un autista lì in Cina? Se sì, tienimi in considerazione. Spero in una risposta positiva". Al momento la risposta non è ancora arrivata.