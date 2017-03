Bentornati nello spazio tutto rosa dove protagoniste assolute sono le 'nostre tifose', non wags, non vip, ma meravigliosamente belle, simpatiche, sorridenti e che hanno tutte in comune la nostra passione per il calcio.

Questa settimana, avendo raccolto più voti, vincono le interiste: potete infatti ammirarle in copertina.



Come ormai ben sapete, ogni settimana vi proponiamo diversi scatti delle ragazze tifose tra cui scegliere la vostra preferita. Si vota esprimendo la propria preferenza nella sezione commenti e la ragazza che avrà raccolto più consensi si aggiudicherà la prossima copertina.

Lupacchiotte, una doriana, interiste, una laziale, milaniste e infine due tifose rispettivamente del Napoli e del Sassuolo sono le nostre 'tifose' di oggi.

Per le bianconere, oggi gruppo più sostanzioso, un'altra gallery in toto dedicata a loro che potete vedere cliccando in fondo alle foto.



Non vi resta che godervi le immagini e votare, ricordando di essere gentili e moderati negli apprezzamenti, così come nelle critiche (altrimenti non vi pubblichiamo), mentre alle 'nostre' ragazze, signore e signorine rammentiamo di taggare le foto con l'hashtag #TifoseCM e di mettere sempre bene in vista i colori della squadra del cuore.

Buon tifo a tutte!





