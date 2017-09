Carissimi lettori, riparte ufficialmente la rubrica Non vip, non wags, quello spazio rosa dedicato alle 'nostre' tifose che ha sempre avuto il merito di mettere d'accordo un po' tutti gli utenti di calciomercato.com, indipendentemente dalla 'fede' di ognuno.



In copertina, quest'oggi, potete ammirare le due tifose che nella stagione 2016/17 hanno decisamente trionfato aggiudicandosi la maggioranza dei vostri voti: complimenti alle juventine alessbrit e lavaleferry.

A proposito di votazioni, vi ricordiamo brevemente il meccanismo della rubrica: ogni settimana vi proporremo una ventina di foto di ragazze allo stadio, ma anche in altri luoghi, con indosso i colori della squadra del cuore; tifose di casa nostra insomma, che pur non essendo delle vip sprigionano simpatia a prima vista, sfoggiano sex appeal e soprattutto sono genuine, 'veraci'. Toccherà poi a voi votarle, esprimendo la vostra preferenza nella sezione commenti e la ragazza che avrà raccolto più consensi si aggiudicherà la copertina della settimana successiva.



Una raccomandazione: siate gentili e moderati (altrimenti non vi pubblichiamo) negli apprezzamenti, così come nelle critiche: tenete conto del fatto che non abbiamo a che fare con delle modelle, pertanto non aspettatevi la perfezione.

Mentre alle 'nostre' ragazze, signore e signorine rammentiamo di taggare le foto con l'hashtag #TifoseCM e di mettere bene in vista i colori della squadra del cuore.



Questa settimana si parte con le tifose del Benevento, per la prima volta in Serie A, per poi passare alla Serie B con il Foggia. Tornando alla massima divisione, abbiamo una ragazza atalantina, cinque juventine, quattro milaniste seguite dalle cugine interiste e infine scendondo al sud, una splendida napoletana. E dulcis in fundo, qualche scatto fuori concorso (oltre ai due in copertina) delle vincitrici della scorsa stagione, giusto per farvele ammirare meglio.



Vi auguriamo una buona visione e... votate!