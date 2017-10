A vincere la scorsa settimana la splendida tifosa dai colori giallorossi che vedete in copertina.

Oggi potete scegliere tra interiste, juventine, doriane, laziali e milaniste, nonché una tifosa con i colori del Napoli.



Per chi ci leggesse per la prima volta ricordiamo il meccanismo della rubrica: ogni settimana vi proponiamo una ventina di foto di ragazze allo stadio, ma anche in altri luoghi, con indosso i colori della squadra del cuore; tifose di casa nostra insomma, che pur non essendo delle vip, sono altrettanto simpatiche, piene di sex appeal e soprattutto genuine, 'veraci'.

A voi il compito di scegliere quella che preferite lasciando un commento e la ragazza che avrà raccolto più consensi si aggiudicherà la copertina della settimana successiva.

Solo una raccomandazione: siate gentili e moderati (altrimenti non vi pubblichiamo) negli apprezzamenti, così come nelle critiche: tenete conto del fatto che non abbiamo a che fare con delle modelle, pertanto non aspettatevi la perfezione.

Mentre alle 'nostre' ragazze, signore e signorine rammentiamo di taggare le foto con l'hashtag #TifoseCM e di mettere bene in vista i colori della squadra del cuore.

Buon tifo a tutte e signori uomini... votate!