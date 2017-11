Dopo la pausa (e la sciagura) torna finalmente il nostro amato campionato, con lui anche la rubrica dedicata alle belle tifose che riescono, fortunatamente almeno loro, a metterci sempre tutti d'accordo.

Come da voi decretato, l'ultima settimana a vincere è stata una splendida tifosa rossonera: potete ammirarla in copertina!

Oggi potete scegliere tra laziali, una romanista, due fantastiche tifose del Toro e le immancabili milaniste, interiste, e juventine. Si chiude con una doriana e le caldissime ragazze dal cuore azzurro.

Potete votarle esprimendo la vostra preferenza nella sezione commenti e come sempre la tifosa che avrà raccolto più consensi si aggiudicherà la copertina della prossima settimana.



Vi ricordiamo di essere gentili e moderati negli apprezzamenti, così come nelle critiche, altrimenti non vi pubblichiamo! Mentre alle 'nostre' ragazze, signore e signorine rammentiamo di taggare le foto con l'hashtag #TifoseCM e di mettere sempre bene in vista i colori della squadra del cuore.



Tocca a voi, votate la vostra preferita!