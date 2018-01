Riprende finalmente il nostro amato campionato e torna anche la rubrica che tanto amate dedicata alle 'nostre' tifose, quelle che vorreste e potreste incontrare sugli spalti di fianco a voi, quelle che non sono delle vip e nemmeno delle wags, ma che hanno ugualmente fascino da vendere.

Alcune sono più spontanee e genuine, riprese proprio allo stadio mentre tifano la loro squadra del cuore, altre più attente al look e al selfie perfetto: in comune hanno tutte la passione per il pallone e tutte, a loro modo, sono bellissime.

Come ormai ben sapete, ogni settimana vi proponiamo un nutrito numero di immagini tra cui scegliere la vostra tifosa preferita che potete votare nella sezione commenti e la ragazza che avrà raccolto più consensi si aggiudicherà la copertina della prossima settimana.

Quest'oggi a far da padrone sono le juventine, che costituiscono il gruppo più numeroso, seguono le laziali, le rossonere sempre presenti, una lupacchiotta romana, due foto di una splendida tifosa del Cittadella (ben vengano ragazze che tifano pure squadre di Serie B); si prosegue con una napoletana, una dai colori granata, una nerazzurra e infine una doriana.

Dunque ora tocca a voi, scegliete la più bella e votatela!

Alle 'nostre' ragazze, signore e signorine rammentiamo invece di taggare le foto con l'hashtag #TifoseCM e di mettere sempre bene in vista i colori della squadra del cuore.

Buon tifo a tutte!