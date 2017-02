Dopo qualche settimana di assenza (ci perdonerete), eccoci tornati con lo spazio dedicato alle 'nostre' tifose.

Ricordate tutto? Vi proponiamo diversi scatti delle 'nostre' tifose - non vip non wags - tra cui scegliere quella che più gradite, che poi la settimana successiva si aggiudicherà la copertina. Potete esprimere le vostre preferenze nella sezione commenti e ovviamente vincerà quella che avrà raccolto più voti. In copertina meritatamente quest'oggi, come potete ben vedere, una doriana e una juventina, che l'ultima volta hanno raccolto più consensi. Talvolta le stesse ragazze mandano le loro foto anche più volte di seguito, per cui vi capiterà di vederne alcune (per chi ha sempre seguito questa rubrica), che già conoscete, poco male... se vi piacciono continuate a votarle.



Oggi vi proponiamo delle romaniste, una splendida tifosa viola dagli occhioni blu e poi interiste, una laziale, una tifosa del Toro e per finire le ragazze bianconere.

Per le tifose milaniste, gruppo più sostanzioso, una gallery tutta per loro che potete vedere cliccando in fondo alle foto.



Aspettiamo i vostri voti ricordandovi di essere gentili e moderati negli apprezzamenti, così come nelle critiche (altrimenti non vi pubblichiamo), mentre alle 'nostre' ragazze, signore e signorine rammentiamo di taggare le foto con l'hashtag #TifoseCM e di mettere sempre bene in vista i colori della loro squadra del cuore.

Buon tifo a tutte!



CLICCATE QUI per le foto delle tifose rossonere!