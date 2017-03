"Abbiamo molte speranze dopo il bel secondo tempo giocato nella partita di andata. Dobbiamo giocare allo stesso modo perché se impostiamo una gara difensiva potremmo avere dei problemi". Corentin Tolisso, centrocampista del Lione, intervistato da Le Progres parla della sfida con la Roma e delle voci di mercato che lo vogliono in Italia. "Non so se le sfide con le italiane ci esaltano. Senza offendere la Roma, la Juventus è di un altro livello. Siamo riusciti ad affrontarle bene in casa grazie a degli ottimi secondi tempi. Io alla Juve? Preferisco non parlarne, la realtà è che ho ancora altri tre anni di contratto con il Lione".