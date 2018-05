Nei giorni scorsi ve lo abbiamo raccontato che sta conquistando tutti. Gioca nel Brescia, ha il caschetto alla Andrea Pirlo, il ruolo e la qualità ispirano paragoni illustri. Presto Sandro sarà 18enne, ha già segnato 2 gol in Serie B e su di lui si è scatenata un'asta cui ha partecipato anche la Sampdoria, al momento senza successo. Perché: il presidente Cellino ha già rifiutato offerte da 10 milioni di euro bonus compresi, pretende di fare l'affare a condizioni economiche molto elevate trattenendo Tonali con sé per un altro anno in Serie B. Mentre. E le contropartite possono diventare un jolly. Lavori in corso, intanto gli scout nerazzurri hanno seguito Tonali da vicino anche nell'ultimo impegno del Brescia: risultato? Promosso a pieni voti, addirittura con gol. Un predestinato?