Nonostante l'arrivo in difesa di Gian Marco Ferrari, la Sampdoria continua a seguire alcune piste per rinforzare il reparto arretrato di mister Giampaolo. Gli occhi dei blucerchiati sono da tempo fissi in casa Napoli, dove Lorenzo Tonelli pare essere in uscita. E il Doria continua a pensare al difensore ex Empoli, già allenato da Giampaolo durante la comune esperienza in Toscana.



Oggi il difensore è a Milano, ufficialmente per usufruire del permesso concesso dal Napoli dopo il successo con l'Atalanta. In tempo di mercato, però, anche questo è un indizio per ipotizzare un' eventuale partenza del giocatore. Stando a gianlucadimarzio.com la Sampdoria sarebbe ancora interessata al calciatore, e nelle ultime ore di mercato qualcosa potrebbe muoversi relativamente a un trasferimento del centrale a Genova, sponda blucerchiata.