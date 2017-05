Luca Toni, ex attaccante anche della Fiorentina, a E poi c'è Cattelan, ha parlato della sua carriera tornado anche sulla sua seconda avventura in maglia viola: ‘A Dubai mi era presa una tristezza infinita e volevo tornare in Italia. Sapevo che la Fiorentina cercava un attaccante e così quando hanno perso Berbatov mi sono proposto e ho chiamato Della Valle che a sua volta mi ha detto: Volevamo te! E io ho risposto: Sono già qua. Tornare a Firenze per me è stato come tornare a casa’.