Dopo i due pareggi consecutivi contro Sassuolo e Milan, il Torino al Dall'Ara vuole tornare alla vittoria per poter alimentare le proprie speranze di qualificazione all'Europa League. La trasferta in casa del Bologna di domenica servirà ai dirigenti granata anche per osservare da vicino Godfred Donsah.

Il centrocampista ghanese piace a Sinisa Mihajlovic e il Torino ha già avviato i contatti con il club felsineo per provare ad accontentare il proprio allenatore e mettergli a disposizione il giocatore per il prosieguo della stagione. La partita di domenica sarà quindi anche l'occasione per i dirigenti dei due club di continuare la trattativa per il giovane mediano.