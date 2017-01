Il grave infortunio al ginocchio subito lo scorso 18 settembre insembrava avesse messo fine in anticipo alla stagione di Cristian. Il terzino sta invece bruciano tutte le tappe e sta recuperando velocemente tanto che, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe tornare disponibili già per la partita di ritorno contro l'Empoli in programma il 5 febbraio.Il recupero anticipato di Molinaro metterebbe a rischio il ritorno in rosa di Danilo(il brasiliano nella prima parte di stagione era stato escluso dalla lista dei giocatori iscrivibili al campionato) che, tra l'altro, ieri si è nuovamente fermato a causa di un infortunio muscolare