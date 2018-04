È soddisfatto il presidente del Torino Urbano Cairo dopo la prestazione offerta dalla sua squadra contro il Milan. L'1-1 finale, secondo il patron granata, è però un risultato che sta un po' stretto alla sua squadra considerato come è andata la partita.



“Abbiamo fatto una grande gara contro un Milan che, domenica scorsa, ha fermato il Napoli - ha dichiarato Cairo nel post partita - siamo sempre rimasti in partita e non ho contato molti loro tiri in porta, sono stati molti più i nostri ed alla fine Donnarumma ha fatto una parata incredibile. Il lavoro svolto da Mazzarri sta dando i suoi frutti, ora la compattezza c’è tutta”.