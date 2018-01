In questa sessione di mercato il Torino potrebbe mettere a segno un colpo in uscita a sorpresa: Danilo Avelar potrebbe trasferirsi a titolo definitivo al Corinthians. Il terzino è attualmente in prestito all'Amiens, squadra che milita nel massimo campionato francese, ma è finito nel mirino del club brasiliano che sta ora imbastendo una trattativa con la società granata.



Dall'eventuale cessione a titolo definitivo di Avelar al Corinthians il Torino vorrebbe ricavare almeno due milioni di euro (il club granata ne aveva spesi 2.5 per acquistarlo dal Cagliari), ma i brasiliani hanno offerto al momento solo un milione.