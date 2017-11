Per rivedere in campo Lyanco con la maglia del Torino si pensava che si sarebbe dovuto aspettare fino a dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionali, invece, il brasiliano potrà esserci anche contro l'Inter. Il difensore, a sorpresa, quest'oggi si è allenato con il resto della squadra.



Buone notizie per Sinisa Mihajlovic che, se dovesse recuperare anche Kevin Bonifazi, avrà a disposizione l'intera rosa per la difficile trasferta di San Siro. Per domenica Lyanco sarà certamente nell'elenco dei convocati ma ci sono buone possibilità che scenda anche dal primo minuto. Il brasiliano si contenderà la maglia da titolare al fianco del confermatissimo Nicolas N'Koulou con Emiliano Moretti.