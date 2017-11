Per la partita di domenica scorsa contro il Cagliari, Sinisa Mihajlovic aveva fatto un passo indietro accantonando il suo 4-2-3-1 per schierare il Torino con il 4-3-3. Un modulo, quest'ultimo, che l'allenatore granata ha provato anche nell'allenamento di ieri ma che contro l'Inter potrebbe non utilizzare. L'allenatore serbo è infatti tentato a tornare al 4-2-3-1.



Dopo la partita contro il Cagliari lo stesso Mihajlovic aveva spiegato che: "quando giochiamo con squadre magari un po’ inferiori a noi possiamo mettere un centrocampista in più che possa dare qualche geometria, come Valdifiori". Chissà allora cosa deciderà di fare contro l'Inter: se confermare il 4-3-3 o se ritornare al 4-2-3-1.