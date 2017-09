Per la partita di domani sera contro l'Udinese, Sinisa Mihajlovic ha deciso di rivoluzionare la propria difesa, ma non farà altrettanto con l'attacco: alla Dacia Arena, nel consueto 4-2-3-1, giocheranno infatti i quattro attaccanti titolari: Iago Falque sulla destra, Adem Ljajic al centro, M'Baye Niang a sinistra, davanti a loro ci sarà l'insostituibile Andrea Belotti.



Un chiaro segnale, questo, del fatto che l'allenatore del Torino non stia pensando ancora al derby di sabato contro la Juventus. Mihajlovic vuole tornare da Udine con tre punti in più in classifica, per questo motivo ha scelto di schierare i suoi quattro attaccanti titolari, anche se a partita in corsa potrebbero subentrare Aljenadro Berenguer e Simone Edera ai due esterni titolari.