Vigilia di Udinese-Torino e il tecnico granata Sinisa Mihajlovic presenta la partita della sua squadra in conferenza stampa. "L'Udinese è una squadra diversa dalla Sampdoria, cerca più verticalizzazioni, ha giocatori con caratteristiche diverse, è una squadra rognosa, fisica che ti fa giocare male. A Milano hanno perso ma potevano ottenere di più, ho molto rispetto di loro. Non ricordo quante squadre sono andate a Udine a divertirsi. Noi dobbiamo fare una gara matura, essere concreti davanti e attenti dietro ma se giochiamo come sappiamo possiamo vincere. Cambieremo qualcosa rispetto a domenica, ma non sarà un turnover per la partita con la Juve. Ho detto ai miei giocatori che se li vedo tirare indietro la gamba o risparmiarsi per il derby poi non li farà giocare con la Juve. Ora si pensa solo alla partita con l'Udinese. Domani dovremo essere bravi a sfruttare le poche occasioni che ci capiteranno".



Mihajlovic ha poi parlato anche di Maxi Lopez, il grande ex di Udinese-Torino. "Maxi Lopez? Gli auguro di fare una grande stagione, se sta bene è un giocatore importante. Ho consigliato io all'Udinese di prenderlo, prima di acquistarlo mi hanno chiamato".



Mihajlovic ha poi parlato della difesa che schiererà domani contro l'Udinese. "Lyanco domani giocherà, è pronto. Burdisso sta meglio, è un ragazzo sveglio, di esperienza. Ansaldi sta bene, quando è arrivato era un po' indietro nella condizione. Io lo reputo un titolare e ci sono buone possibilità che domani giochi anche lui".



"Per andare in Europa dobbiamo fare 12/13 punti in più dell'anno scorso, per ora siamo in media perché ne abbiamo fatti quattro in più. Abbiamo pareggiato due partite che avremmo potuto vincere con il Var: contro il Bologna non è stato usato e ci è stato annullato un gol regolare, contro la Sampdoria non ci è stato dato un rigore".



"La partita di domani è una partita complicata ma, come ho detto, dobbiamo fare di tutto per portare a casa il risultato. Vincendo domani potremmo affrontare il derby con una classifica migliore che ci potrebbe permettere di affrontare il derby con più serenità".