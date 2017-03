Per la partita di domenica contro il Palermo Sinisa Mihajlovic non potrà contare su Marco Benassi, squalificato per un turno dal Giudice sportivo dopo il cartellino giallo ricevuto a Firenze. Per sostituire il proprio centrocampista il tecnico del Torino sta valutando due diversi soluzione: schierare Afriyie Acquah o dare fiducia dal primo minuto al giovane Samuel Gustafson.

Il giovane svedese già contro la Fiorentina è entrato in campo al posto di Benassi e ora è pronto a fare il suo esordio da titolare in campionato con la maglia granata.