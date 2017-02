Antonio Barreca è tra i giovani calciatori italiani che più si è messo in luce in questo campionato: l'infortunio di Molinaro a inizio stagione gli ha permesso di diventare ben presto il terzino titolare del Torino e una serie di buone prestazioni hanno fatto in modo che non perdesse più il posto. Non solo, grazie all'ottimo rendimento in questo campionato Barreca è anche finito nel mirino di diverse squadre, tra cui Inter e Napoli. E proprio dell'interesse di queste due squadre per il difensore ha parlato ai microfoni di calciomercato24.com Marcello Bonetto, l'agente di Barreca: “Ho sentito delle voci che parlavano di un interesse dell’Inter e del Napoli sul ragazzo. Un interesse da parte loro potrebbe anche esserci, ma non ho avuto contatti né con Giuntoli né con Ausilio. Pronto per grandi squadre? In fondo stiamo parlando di un giocatore con molteplici caratteristiche, dotato di un ottimo sinistro e di grande velocità anche nelle manovre offensive. Dunque un calciatore adatto magari anche a squadre estere, ma per ora non abbiamo mai affrontato questo argomento. Antonio pensa solo al Torino, con i granata sta facendo un percorso graduale ed intende continuarlo“.