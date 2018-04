Salvatore Sirigu è stato il grande protagonista della vittoria del Torino contro l'Inter nell'ultima partita di campionato. L'estremo difensore granata sta giocando una stagione di altissimo livello, tanto che diversi club hanno iniziato a seguirlo con interesse. Nelle scorse settimane si è sparsa la voce che anche il Napoli fosse sulle tracce del portiere ex PSG ma il suo agente, Carlo Pallavicino, ha raffreddato questa pista.



"Non so se si parlerà col Napoli. Sirigu è un nome sicuro, apprezzato da molti e rappresenta una garanzia in porta ma con il Napoli ancora non c'è stato nessun contatto - ha dichiarato Pallavicino ai microfoni di Radio Crc - al momento i partenopei pensano soltanto il campionato e alla volata Scudetto"