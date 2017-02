Sinisa Mihajlovic può tirare un sospiro di sollievo: Arlind Ajeti,sta meglio e domenica dovrebbe essere regolarmente a disposizione del tecnico per la trasferta in casa della Roma. Il difensore albanese aveva accusato un problema polpaccio nell'allenamento di ieri e, per questo motivo, il tecnico del Torino aveva provato De Silvestri nell'inedita posizione di centrale.

Mihajlovic deciderà però solo domani se convocare o no il proprio numero 93 per la trasferta all'Olimpico.