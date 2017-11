In questo inizio di stagione tra i calciatori più in forma del Torino c'è sicuramente Adem Ljajic. Il numero 10, con i suoi assist e i con i suoi gol ha portato diversi punti alla causa granata ed è tornato anche a vestire la maglia della propria nazionale (è anche andato in gol nelle ultime due partite giocate dalla Serbia).



Per non rischiare di perdere il proprio trequartista, il Torino sta pensando a rinnovargli il contratto. Ljajic è legato alla società granata fino al 2020 e percepisce uno stipendio di 1.4 milioni di euro a stagione. Con il rinnovo il serbo non solo allungherebbe il proprio contratto ma avrebbe anche un adeguamento economico.