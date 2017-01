Si allunga la lista dei colpi falliti dal Torino in questa sessione di mercato: salvo clamorosi colpi di scena in queste ultime ore, neanche Lucas Castro arriverà alla corte di Mihajlovic.

Cairo e Petrachi non sono riusciti a trovare l'accordo con il Chievo Verona (troppo altre le pretese del club veneto per i dirigenti granata) e così, dopo Hiljemark, Donsah e Machach, un altro obiettivo di mercato della squadra granata in questa sessione di mercato sembra sfumare.