Arrivano brutte notizie dall'Inghilterra per il Torino: secondo quanto riportato dal quotidiano The Sentinel lo Stoke City avrebbe respinto l'offerta del club granata per il prestito del centrocampista Giannelli Imbula.

Il club inglese non vorrebbe privarsi in questa sessione di mercato del centrocampista belga arrivato un anno fa dal Porto.