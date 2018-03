L'emergenza in casa Torino sembra essere finita: dopo Adem Ljajic e M'Baye Niang, anche Joel Obi e Kevin Bonifazi sono tornati a completa disposizione del tecnico Walter Mazzarri e entrambi saranno a disposizione per la partita di domenica contro la Fiorentina.



Il centrocampista nigeriano si era fermato a causa di un fastidio muscolare alla vigilia della partita contro la Roma della scorsa settimana, il difensore invece era ai box da una settimana in più: ora entrambi dovrebbero però essere nuovamente convocati. Salvo nuovi infortuni nell'allenamento di rifinitura di domani, gli unici calciatori granata che non dovrebbero essere della partita domenica sono i lungodegenti Lyanco e Cristian Molinaro.